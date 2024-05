Carnevali | Santa Lucia - due nuovi parcheggi con 270 posti e impianti sportivi moderni ed efficienti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo. Più servizi e più vitalità. Questo quanto si impegna a fare Elena, candidata per la coalizione di centrosinistra per le prossime amministrative di Bergamo: “Gli interventi previsti nei prossimi anni pertrasformeranno il quartiere dandogli ancora maggiore vivibilità. Un processo iniziato da tempo, in particolare con la realizzazione della nuova piazzetta e con il trasferimento nel breve futuro del nuovo polo giuridico dell’Università di Bergamo nell’ex sede dell’Accademia della Guardia di Finanza in via Statuto. Un cambiamento che porterà nel quartiere maggiore movimento, e che dovrà essere accompagnato dalla certezza di servizi. L’apertura di duein struttura, rispettivamente in via XXIV maggio per 70-80, convenzionati ad uso pubblico, e in via Statuto presso la nuova sede dell’Università per altri 200circa, porteranno benefici non solo alla comunità universitaria ma anche ai residenti e ai commercianti di