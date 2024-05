Carlos Alcaraz rivela | Mi sento meglio per il Roland Garros - ma ho una paura…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) È previsto domani l’esordio dello spagnolonell’edizione 2024 del. Il n.3 del mondo tornerà in campo, dopo aver affrontato una stagione sulla terra rossa a dir poco problematica. L’infiammazione al braccio destro l’ha costretto a non disputare i tornei di Montecarlo, Barcellona e Roma, affrontando non certo aldelle proprie possibilità il Masters1000 di Madrid. Poche partite sul rosso per Carlitos, ma ora il peggio sembra passato: “Mi, ogni allenamento che ho fatto, sia qui che a casa, è stato molto buono. Almeno posso allenarmi e colpire senza dolore. È un buon inizio, non vedo l’ora di giocare la mia partita al“, ha raccontato in conferenza stampa il funambolo di Murcia. “Questo torneo è uno dei motivi principali per cui mi alleno ogni giorno, quindi voglio migliorare per vincerlo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con il team, ora ho recuperato“, ha aggiunto l’iberico, che domani affronterà nel suo primo incontro il lucky loser, J.