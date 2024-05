Caressa | Il Napoli lo ipotizziamo con una difesa a tre con Hien Su Kvara e Raspadori…

(Di sabato 25 maggio 2024): ”Osimhen diamolo per venduto quindi serve una punta centrale. Raspadori seconda punta in un 3-5-2? Poi devi trovare il posto atskhelia… Qual è il ruolo di Raspadori? Secondo me forse non ha la gamba per fare il laterale” Fabio, giornalista, con un video pubblicato sul suo canale YouTube ha ideato il possibile assetto delnella prossima stagione:ipotizza una tre “Illoa tre, perché diciamo che la maggior parte degli allenatori accostati algiocano o potrebbero giocare a tre.Conte o Gasperini. Ilgià a quattro ha avuto delle difficoltà coi centrali quest’anno. QuindiDi Lorenzo come terzo a destra, ruolo che può fare tranquillamente, ha fatto anche il centrale a quattro all’occorrenza. Quindi lui come terzo a destra potrebbe essere una soluzione, con Rrahmani che è uno dei due che potrebbe rimanere, e però uno o due centrale dibisogna prenderlo,ad esempio.

