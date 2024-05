Carabinieri - un arresto per spaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 25 maggio 2024 – Nel corso della sera tra giovedì e sabato 25/05/2024, idel Comando Compagnia di Cortona hanno intensificato l’attività di controllo del territorio effettuando posti di controllo nelle principali arterie della Val di Chiana aretina. La proiezione esterna ed il capillare controllo del territorio, è orientato alla prevenzione e alla repressione delle forme di illegalità diffusa, e rappresentano una priorità per i militari dell’Arma. Nel fine settimana, che ha visto impegnati 16 militari dell’Arma, e 7 “gazzelle”, sono state identificate 112 persone, controllati n. 86 veicoli, contestate 5 contravvenzioni al codice della strada, ritirate n. 2 patenti di guida (per guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze stupefacenti); In particolare: Idel NORM di Cortona, nel corso del controllo alla circolazione stradale e di mirati servizi di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti: in località San Lorenzo del comune di Cortona intercettavano un veicolo che alla vista dei militari tentava di allontanarsi svoltando in direzione di una strada che porta al locale campo sportivo.