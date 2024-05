Capezzone | è un buon inizio - ora giù le imposte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) In un colpo solo, amici lettori, abbiamo unaa ragione per arrabbiarci, un'altra per essere molto soddisfatti, e un'altra ancora per impegnarci su un obiettivo politico ambizioso di medio periodo. Cominciamo – direbbero a Oxford o forse a Cambridge, non vorrei confondermi... – da una solenne incazzatura. Trovate oggi su Libero una ventina di microtasse insensate, cervellotiche, pazzesche: roba da richiedere l'intervento di robusti infermieri per gli svalvolati tassatori che le hanno inventate e introdotte nell'arco dei decenni. Come conferma Carlo Cottarelli, hanno un gettito di circa 700 milioni, non un'enormità. Sarebbe un bellissimo segnale se si trovasse il modo di abolirle. E – concediamoci un sorriso – sarebbe divertentissimo vedere Giorgia Meloni (che ha ereditato senza colpe questo delirio fiscale) con una motosega alla Javier Milei pronta a tagliare questi rami secchi. Dall'Italia delle persone normali, dei tartassati esasperati, salirebbe un lungo e corale applauso.