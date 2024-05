Capello | Ecco qual è il giocatore che serve all’ATALANTA Gasperini ha fatto un enorme lavoro con SCAMACCA e DE KETELAERE E adesso può fare il salto di qualità se aggiunge una COSA

Capozucca è ritornato sull’esperienza di Gian Piero Gasperini all’Inter e su come l’allenatore dell’Atalanta abbia dei rimpianti. Poi retroscena su Capello. RIMPIANTO ? Stefano Capozucca a Tv Play ricorda l’esperienza di Gasperini con l’Inter: «Secondo me ha rimpianti per quanto accaduto con l’Inter. inter-news

Opinionista tv ed esperto in coppe europee avendole vinte da allenatore, Fabio Capello interviene su La Gazzetta dello Sport Opinionista tv ed esperto in coppe europee avendole vinte da allenatore, Fabio Capello interviene su La Gazzetta dello Sport. calcionews24

Capello: "L'Atalanta può lottare per lo scudetto, ma deve tenere Ederson e Koopmeiners" - capello: "L'Atalanta può lottare per lo scudetto, ma deve tenere Ederson e Koopmeiners" - Il grande ex allenatore candida i nerazzurri per il titolo: "Con l’Europa League Gasp si è senz’altro tolto un sassolino dalla scarpa e ora anche il gruppo diventerà più maturo" ... gazzetta

Lookman: «Abbiamo SCRITTO LA STORIA dell'Atalanta. Sono molto felice della TRIPLETTA a Dublino» - Lookman: «Abbiamo SCRITTO LA STORIA dell'Atalanta. Sono molto felice della TRIPLETTA a Dublino» - Fabio capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’Atalanta di gasperini, del suo lavoro e della vittoria in Europa L’Atalanta che vince l’Europa League e la trattativa Percassi-gasperini per cap ... calcionews24

Sim Salabim: magia su Salis, la tonnara Europee e Toti: quindi, oggi... - Sim Salabim: magia su Salis, la tonnara Europee e Toti: quindi, oggi... - Quindi, oggi...: l'imam che inneggia alla jihad all'Università, i sondaggi politici e Chico Forti - Oggi sono riusciti a compiere una magia su Ilaria Salis. Repubblica ha dedicato un articolo all'atti ... ilgiornale