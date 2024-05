Cantine aperte e Dimore Storiche alla Tenuta di Frassineto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Sarà un weekend all’insegna della storia, della natura e del buon vinodi, nella strada vicinale del Duca 14, a. Oggi dalle 16 alle 19, torna "", un evento in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Toscana atteso da tutti gli eno-appassionati, grazie al quale ladiaprirà le sue porte per un viaggioscoperta dei sapori e dei profumi di questo angolo poetico della Valdichiana aretina. Per l’occasione sono previste visite immersive guidate ai pregiati vigneti, che nel mese di maggio si tingono di verde intenso,nuova Cantina tecnologica ecantina storica, oggi suggestiva Barricaia. Ci sarà modo, per i visitatori, di scoprire anche i segreti del "metodo champenoise", dal quale nasce l’apprezzato spumante. L’esperienza si concluderà con un picnic, degustando tre delle eccellenze vinicole delladi, accompagnate da un assortimento di prodotti tipici del territorio.