Cannes - quali film del concorso si vedranno in sala

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Quest'anno buona parte deidlstanno già staccando il biglietto per approdare sugli schermi italiani, senza contare che il boom di alcune piattaforme garantirà nel tempo una finestra potenziale anche per titoli meno attesi. Risultano ovvi i titoli più o meno direttamente "nazionali" come "I dannati" di Roberto Minervini (in arrivo da "Un Certain Regard"), "Marcello mio" di Christophe Honoré (entrambi già in) e "Parthenope" di Paolo Sorrentino atteso per metà ottobre. Le notizie di giornata riguardano invece due deipiù attesi. I Wonder porterà in"The Substance" con Demi Moore venduto da Match Factory ; Lucky Red insieme a BIM si è aggiudicata la distribuzione di "Il seme del fico sacro" di Mohammad Rasoulof. Sempre Lucky Red ha acquisito i diritti italiani di "Emilia Perez" diretto da Jacques Audiard, "Bird" di Andrea Arnold, iindi Gilles Lellouche e Miguel Gomez.