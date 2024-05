Cannes - premio speciale a Mohammad Rasoulof

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildel 77/o Festival diper la migliore sceneggiatura, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto dal film The seed of the sacred fig (Il seme del fico sacro) di. .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a quotidiano©

Festival di Cannes, il premio allo Studio Ghibli e altre curiosità legate al red carpet e alle pellicole in concorso nella 77° edizione delle kermesse Fondato e reso famoso da Hayao Miyazaki, il leggendario Studio Ghibli è stato premiato ieri, 20 maggio, con la Palma d’oro onoraria al Grand Théâtre Lumière. 361magazine

Roberto Minervini vince il premio per la migliore regia peri I dannati nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2024 (leggi qui la recensione di Anna Maria Pasetti). “Il premio a Roberto Minervini nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes conferma il talento di un autore che ha mostrato negli anni un’idea di cinema ben definita – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – e arricchisce il percorso di un regista ormai riconosciuto a livello internazionale. ilfattoquotidiano

Vittoria ex aequo per la miglior regia nella sezione Un Certain Regard per Roberto Minervini e il suo I Dannati presentato al Festival di Cannes 2024. Ecco tutti i premiati. comingsoon

Paolo Sorrentino a bocca asciutta…" - Paolo Sorrentino a bocca asciutta…" - Il regista napoletano e il cast tra cui Gary Oldman hanno presentato alla stampa di cannes Parthenope, un film “dallo sguardo antropologico che pone al centro la donna e la… Leggi ... informazione

Cannes 2024, chi ha vinto: la regia a Miguel Gomes, Jesse Plemons migliore attore. Paz, Saldana, Gascon e Gomez migliori attrici - cannes 2024, chi ha vinto: la regia a Miguel Gomes, Jesse Plemons migliore attore. Paz, Saldana, Gascon e Gomez migliori attrici - cannes 2024, la diretta con tutti i premi. Parthenope di Paolo Sorrentino non ha vinto nessun premio in questa 77ma edizione del festival. Era l'unico film italiano in concorso, ed il regista è ... corriereadriatico

Premio speciale a Mohammad Rasoulof - premio speciale a Mohammad Rasoulof - Il premio speciale del 77/o Festival di cannes assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto dal film The seed of the sacred fig di Mohammad Rasoulof. ilmattino