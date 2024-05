Cannes - Pa - Salda -a, Gascon e Gomez migliori attrici

(Di sabato 25 maggio 2024) Il premio per la migliore attrice al 77/o festival di, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da ben quattro interpreti a pari merito Adriana Paz, Zoena, Karla Sofiae Selenatutte per il film Emilia Perez di Jacques Audillard. .

Migliore sceneggiatura a Fargeat per The Substance - Migliore sceneggiatura a Fargeat per The Substance - cannes 2024, la diretta con tutti i premi. Parthenope di Paolo Sorrentino non ha vinto nessun premio in questa 77ma edizione del festival. Era l'unico film italiano in concorso, ed il ... ilmattino

