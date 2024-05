Cannes - Palma d' Oro ad Anorà Prima miglior attrice trans Sorrentino a mani vuote

Il Festival di Cannes 2024 si è concluso con i premi assegnati durante la cerimonia conclusiva di questa sera e con la Palma d’Oro per il Miglior Film, che è andata ad Anora di Sean Baker. Palma d’Oro: Anora di Sean Baker Gran Premio della Giuria a All We Imagine As Light di Payal Kapadia Premio della Giuria a Emilia Perez di Jacques Audiard Miglior Regia a Miguel Gomes per Grand Tour Premio Speciale a The Seed of the Sacred Fig di Mohammad Rasoulof Premio miglior interpretazione maschile a Jesse Plemons per Kinds of Kindness Premio per la miglior interpretazione femminile a Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez per Emilia Perez di Jaques Audiard Miglior Sceneggiatura a Coralie Fargeat per The Substance Camera d’Or per l’opera prima a Armand di Halfdan Ullmann Tøndel Menzione speciale per la Camera d’Or a Mongrel di Wei Liang Palma d’Oro per il Miglior Cortometraggio a: The Man Who Could Not Remain Silent di Nebojša Slijep?evi? Menzione speciale per il cortometraggio: Bad for a Moment di Daniel Soares In questa edizione ben due premi sono andati al film Emilia Perez, diretto da Jacques Audiard e oltre al premio della Giuria, il film ha ricevuto il Premio per la miglior interpretazione femminile che in questa occasione è andato a quattro attrici, Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez.

cinemaserietv