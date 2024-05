Cannes - Palma d' oro ad Anora di Sean Baker

Niente Coppola, niente Sorrentino, niente Lanthimos. La Palma d’Oro 2024 sembra sempre più parlare iraniano. Mancano poche ore a Cannes per l’assegnazione del premio più importante di questa non proprio memorabile edizione e oramai ogni dispaccio possibile segnala The seed of the sacred fig (Il seme del fico sacro) del regista iraniano Mohammad Rasoulof come vincente. ilfattoquotidiano

Paolo Sorrentino, unico rappresentante italiano in concorso al Festival di Cannes 2024, riuscirà a vincere la sua prima Palma d’oro? Amato in Costa Azzurra, finora alla Croisette ha conquistato solo il Premio della giuria per Il divo e il Premio della giuria ecumenica per This must be the place.

