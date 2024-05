Cannes 77 | la palma d’oro ad Anora - tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 25 maggio 2024) Si è chiusa questa sera l’edizione 77 del Festival dicon una cerimonia di premiazione presentata dall’attrice Camille Cottin. La giuria internazionale presieduta dalla regista Greta Gerwig ha sceltodi Sean Baker per l’ambitaper il Miglior Film. La trama diha portato al festival la storia di una giovane sex worker di Brooklyn (l’attrice Mikey Madison) che trova una svolta nella sua vita quando conosce e sposa a Las Vegas il figlio poco più che adolescente di un oligarca russo. La favola però prende una piega diversa quando la famiglia del ragazzo giunge in America per annullare il matrimonio.77: idi Un Certain Regard77: la settimana della critica All We Imagine as Light di Payal Kapadia ha, invece, ottenuto il Gran Prix, divenendo tra l’altro il primo film della storia diad essere selezionato per il Concorso principale vincendo anche premi.