Cannes 2024 - tutti i premi | Palma d' oro ad Anora di Sean Baker Jesse Plemons migliore attor - Gascon prima trans miglior attrice

Cannes 2024, la diretta con tutti i premi. Parthenope di Paolo Sorrentino non ha vinto nessun premio in questa 77ma edizione del festival. Era l'unico film italiano in concorso, ed il. ilmessaggero

Cannes, 25 maggio 2024 – Trionfa ‘Anora’ di Sean Baker a Cannes, nell’edizione che resterà nota per il premio ex aequo a quattro migliori attrici. Tra loro c’è anche la prima trans insignita nella storia del Festival, la spagnola Karla Sofia Gascon. quotidiano

