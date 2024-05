Cannes 2024 | l’elenco dei vintori nella categoria Un Certain Regard - un italiano ottiene la statuetta

(Di sabato 25 maggio 2024) Quando si svolge un festival del cinema sono in tanti ad aspettare di sapere chi vincerà la selezione principale in concorso. Come acosì a Venezia o al Sundance in America, ma in pochi si interessano facilmente alle altre sezioni di questi eventi festivalieri che propongono pellicole di ampio respiro e grande importanza. Unè una di queste sezioni, la seconda più importante del Festival die considerata dai critici che riescono a partecipare e a potersi godere ogni spettacolo come delle bellissime perle nascoste alla vista. Spesso i film veramente belli gareggiano in questa sezione e c’è grande attesa per i più strenui cinefili su chi otterrà le statuette delle varie categorie. Quest’anno è Black Dog a ottenere la vittoria come miglior film, un film struggente ed emotivamente forte che ha convinto anche noi. Tuttavia l’Italia è riuscita a ritagliarsi un suo spazio e a ottenere il premio di miglior regia ex aequo.

Questa sera, sono stati svelati i premi di Un Certain Regard, sezione collaterale del Festival di Cannes 2024 che ha incoronato anche un italiano, Roberto Minervini con I Dannati, alla miglior regia, ex aequo con il film On Becoming a Guinea Fowl.

Paolo Sorrentino, unico rappresentante italiano in concorso al Festival di Cannes 2024, riuscirà a vincere la sua prima Palma d’oro? Amato in Costa Azzurra, finora alla Croisette ha conquistato solo il Premio della giuria per Il divo e il Premio della giuria ecumenica per This must be the place. panorama

Festival di Cannes 2024: tutti i vincitori di Un Certain Regard Sono stati annunciati, nell'ambito del Festival di Cannes 2024, i vincitori della sezione collaterale Un Certain Regard. Celebrando un cinema di scoperte, la missione di Un Certain Regard è quella di far emergere nuove tendenze, nuovi percorsi e nuovi paesi del cinema.

Red carpet a Cannes per il cast di una delle più grandi produzioni cinesi, "She's Got No Name", film fuori concorso al festival 2024. Diretto dal noto regista di Hong Kong

Una famiglia alle prese con un sfaldamento della quiete domestica, proprio mentre l'Iran sta vivendo le proteste della rivoluzione femminile contro il regime. Niente più metafore, Rasoulof regala un

Kevin Costner non ha mai nascosto le difficoltà incontrate per riuscire a realizzare il suo Horizon (o almeno la prima parte del progetto, vale a dire quella presentata in questi giorni a Cannes)