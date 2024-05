Cannes 2024 | il cane di Dog on Trial ha vinto la Palm Dog al festival del cinema

(Di sabato 25 maggio 2024) A vincere quest’anno laDog a, il premio dedicato alla migliore interpretazione canina, è Kodi, ildi Dog ondi Laetitia Dosch. Come leggiamo su Hollywood reporter Kodi, un Griffon di 9 anni, durante l’evento dedicato allaDog presso la spiaggia deldiha dato anche una dimostrazione urlante della sua performance nel film. In Dog on, Kodi interpreta Cosmos, ildi un uomo ipovedente, François Damiens, che dopo un incidente finisce sotto un assurdo processo poiché ha morso una donna. A rappresentare Cosmos per evitare che venga abbattuto sarà Avril, interpretata da Laetitia Dosch, avvocato abituato alle cause perse. L’attrice e regista del film ha insistito molto perché Kodi fosse accreditato come un vero e proprio attore nei titoli di coda del film e nel poster di Dog on. Una scena di Dog on, fonte: Atelier de ProductionIl premioDog è stato creato nel 2001 da Toby Rose per scherzo e adesso è diventato un evento mainstrem fornito di una lista di invitati, open bar e sponsorizzazioni aziendali, sotto forma della piattaforma francese per cuccioli Woopets.

