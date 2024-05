Cannes 2024 - chi sono i favoriti alla Palma d’Oro? Spoiler | non sono Sorrentin - Coppola né Lanthimos

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Niente, nienteo, niente. Lasembra sempre più parlare iraniano. Mancano poche ore aper l’assegnazione del premio più importante di questa non proprio memorabile edizione e oramai ogni dispaccio possibile segnala The seed of the sacred fig (Il seme del fico sacro) del regista iraniano Mohammad Rasoulof come vincente. Rasoulof si porta dietro le stigmate della censura artistica e della violenta repressione del dissenso politico in Iran. Dopo aver subito diverse pene detentive, la fustigazione, il ritiro del passaporto negli ultimi dieci anni, Rasoulof è riuscito a fuggire dall’Iran in maniera clandestina e rifugiarsi in Germania per poi partecipare al tappeto rosso dipochi giorni fa. Il seme del fico sacro affronta di petto, come del resto Rasoulof ha fatto con i precedenti film sempre mostrati ae perseguitati dalle autorità religiose iraniane, le contraddizioni politiche nella quotidianità di alcuni personaggi maschili in Iran.