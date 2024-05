Cannes 2024 - a Roberto Minervini la Miglior regia nella sezione Un Certain Regard per I dannati

(Di sabato 25 maggio 2024)premiato per lacon I: un film che dà voce a chi non ne ha e a chi rischia di morire ogni giornovince il premio per lacon I(qui alla nostra recensione)Un certaindel Festival di. Questi i commenti di Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, e di Nicola Claudio, presidente. “Il premio aal Festival diconferma il talento di un autore che ha mostrato negli anni un’idea di cinema ben definita – commenta Paolo Del Brocco – e arricchisce il percorso di un regista ormai riconosciuto a livello internazionale. I– Jeremiah Knupp (foto di Okta Film)Se nel 2015, sempre qui aaveva raccontato la terra dimenticata della Louisiana, ora con Ivolge lo sguardo verso un manipolo di soldati invisibili e lontanissimi dal mondo.

Donna Vita Libertà, lo slogan simbolo della lotta in Iran contro l’oppressione del regime, è risuonato più volte ieri al festival di Cannes . Alla vigilia della cerimonia di chiusura di stasera con la premiazione, e in attesa di conoscere il Palmares, è stata assegnata perlomeno una Palma d’oro morale , sottolineata anche dai 15 minuti di applausi tributati alla première. gazzettadelsud

Roberto Minervini: "Il mio film contro la guerra dedicato a mia madre che non c'è più. Temo l'America di Trump, progetto un film in Italia" - Roberto minervini ha vinto ieri il premio alla regia per I dannati, film ambientato durante la guerra civile americana ora nelle sale italiane (con Lucky Red).

