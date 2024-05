Campi Flegrei - il bradisismo blocca il mercato immobiliare L’agente | “Flessione? Possibil - ma evitare speculazioni”

Roma, 22 mag. (askanews) – Il “bazooka” attivato dalle autorità cinesi per rilanciare il settore immobiliare sta avendo i suoi primi effetti, con un miglioramento del sentiment in un comparto che negli ultimi anni si è letteralmente spiaggiato. ildenaro

Il governo cinese sta per mettere in atto un piano di acquisti di beni immobiliari per riattivare il mercato delle abitazioni nel Paese. Si tratta di un tentativo di far ripartire uno dei settori più cruciali dell’economia cinese, inceppatosi dopo i lunghi lockdown imposti per limitare la diffusione del Covid-19 alla luce di una campagna vaccinale con una copertura minore di quella occidentale.

quifinanza