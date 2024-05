Campi Flegrei Adinolfi FI | Le istituzioni garantiscano la sicurezza dei cittadini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 25 maggio 2024). L’europarlamentare Isabella: La mia solidarietà alle persone che in questi momenti vivono grande paura ed incertezza «Non abbassare la guardia e sostenere con forza le popolazioni che stanno vivendo momenti non facili». È l’appello dell’europarlamentare di Forza Italia Isabellain merito allo sciame sismico che sta colpendo l’area dei. «In questi giorni – afferma– le persone che vivono in quelle zone, alle quali va tutta la mia solidarietà, stanno vivendo momenti di grande paura e incertezza. Per questo è fondamentale che l’attenzione su questa emergenza non cali e che si continui a monitorare la situazione con la massima scrupolosità». Di qui l’appello: «Mi rivolgo a tutte lecompetenti affinché si impegnino a fornire il necessario supporto tecnico e logistico per garantire ladei. La prevenzione e la preparazione sono elementi cruciali per affrontare fenomeni naturali di questa portata.