Cammaroto | Napoli - stretta finale per Conte

(Di sabato 25 maggio 2024): "per, c'è l'accordo economico, Lukaku e Bellanova nella lista degli obiettivi del tecnico, Pioli è solo il piano B" Emanuelenel suo Editoriale suMagazine.Com, rivela le ultime notizie riguardante il prossimo allenatore deled altro. Queste le sue parole:: Antonioe il, ora o mai più Antonioe il, ora o mai più. Lo avevamo detto e scritto il 19 maggio scorso che sulla trattativa trae ilera stato messo in scena un "depistaggio d'autore" e avevamo aggiunto l'abc della questione: "era e rimane il primo obiettivo per la panchina del". La volontà di Aurelio De Laurentiis di andare su… Non abbiamo mai avuto dubbi e abbiamo tenuto la barra dritta nel ritenere chiara e non volubile la volontà di Aurelio De Laurentiis di andare su. I fatti in questo momento ci danno ragione in maniera totale, al netto di come andrà poi a finire la storia.