Cambio di programma per Pomeriggio 5 e L’Isola dei Famosi | quando chiudono

(Di sabato 25 maggio 2024) Sulla finale dedeiè stato detto di tutto, con le date annunciate potremmo giocarci i numeri al lotto.il reality di Canale 5 è partito si parlava di una chiusura fissata per il 10 giugno, poi spostata al 28 maggio secondo Chi e ricollocata al 4 giugno per FanPage. Ieri c’è stato l’ennesimodi, perché Gabriele Parpiglia ha svelato che l’ultima puntata dedei2024 sarebbe andata in onda domenica 9 giugno. Non è finita qui, perché pare che ieri a Cologno Monzese ci sia stato l’ennesimodie Parpiglia l’ha subito riportato. Secondo gli ultimi aggiornamenti saluteremo Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese mercoledì 12 giugno: “Hanno cambiato oggi. Mercoledì 12 sembrerebbe ci sarà la finale, anche se fino a stamane era domenica 9 giugno. Ma qualcosa non torna. Nel“Casa sdl” Dario Maltese ha detto che mancano quattro puntate: quindi fine dei raddoppi? O salta una settimana? Boh non si capisce niente.