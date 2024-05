Cambia la griglia di partenza del GP Monaco | squalificate le Haas dopo le Qualifiche

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Entrambe le Haas sono state squalificate dalle qualifiche del GP di Monaco a Montecarlo in seguito al mancato superamento della verifica tecnica di rito al termine della caccia alla pole position. Le due vetture americane, infatti, sono risultate irregolari per quanto riguarda il DRS: l’apertura dell’ala mobile posteriore risulta superiore agli 85 millimetri consentiti dalla normativa. sportface

