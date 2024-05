Calhanoglu - nessuna sorpresa per Euro2024 Pilastro della Turchia

(Di sabato 25 maggio 2024) Ladi Vincenzo Montella ha diramato i pre-convocati per: presente il nerazzurro Hakan, punto fermo del centrocampo turco. LA SCELTA – Laha diramato i pre-convocati in vistacompetizione: presenti gli “italiani” Hakan, Kenan Yildiz ed Están Celik. Il nerazzurro, autorepropria miglior stagione in carriera con 13 gol e 3 assist in 31 presenze. Con la Nazionale turca, di cui Hakan rappresenta il capitano, il centrocampista ex Milan ha siglato 18 reti in 84 incontri validi a livello internazionale., la lista dei convocatiPortieri: Altay Bayindir (Manchester United), Dogan Alemdar (Troyes), Mert Gunok (Besiktas), Ugurcan Cakir (Trabzonspor).Difensori: Mert Muldur, Caglar Soyuncu, Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Zeki Celik (Roma), Demikerim Bardakci (Galatasaray). Ahmetcan Merilan (Ajalan), Kapral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos), Cenk Ozkacar (Valencia).

