Calendario Finali Scudetto Serie A1 ginnastica artistica 2024 | programma - orari e tv

(Di sabato 25 maggio 2024) Sta per terminare l’attesa per ledel Campionato Italiano didi, intra il 25 e il 26 maggio al Palazzo Wanny di Firenze: ecco ile le informazioni per seguire l’evento. Archiviate le tre tappe di regular season a Montichiari, Ancona e Ravenna, le sei squadre rimaste in gara sono pronte a sfidarsi nella Final Six del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”, che assegnerà l’ambito trofeo. Nel girone A femminile, come stabilito dai sorteggi, si sfiderannoCivitavecchia,’81 Trieste eLibertas Vercelli, mentre la Brixia Brescia affronterà nel girone B Unione Sportiva Renato Serra eRiccione. Tra gli uomini, nel girone A ci sono Virtus Pasqualetti,Pro Carate e PalestraFerrara, mentre nel gruppo B si sfidano Gymnastic Romagna Team, Spes Mestre e Giovanile Ancona.

Con la vittoria di martedì sera in Gara 5 contro la Bertram Derthona Tortona, la Virtus Segafredo Bologna si è aggiunta a EA7 Emporio Armani Milano, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia per completare il quadro delle semifinaliste degli LBA Playoff UnipolSai 2024. today

Bologna, 23 maggio 2024 – Archiviate le gare 5 dei quarti di finale, si volta pagina ed è già tempo di pensare alle semifinali scudetto del campionato di Serie A di basket che cominceranno venerdì sera alle 20.45 con la sfida in programma alla Segafredo Arena tra la Virtus Bologna padrona di casa e l’Umana Reyer Venezia (match in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del bouquet del digitale terrestre). sport.quotidiano

A2, Trapani Shark vs Fortitudo Bologna: ecco il calendario e le date della finale! - A2, Trapani Shark vs Fortitudo Bologna: ecco il calendario e le date della finale! - Trapani Shark e Fortitudo Bologna si giocheranno la finale del Tabellone Argento di Serie A2 per la promozione in LBA. Gli Shark arrivano alla serie dopo aver battuto nettamente 3-0 ... pianetabasket

Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi: orari 25 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - calendario Europei tiro a volo 2024 oggi: orari 25 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si avvicinano alla volata finale i Campionati Europei 2024 i tiro a volo, rassegna in scena fino a domenica 26 maggio sul mitico poligono di Lonato del ... oasport

Calendario venatorio Marche, Arci Caccia avanza dubbi sulla sostenibilità di fronte al TAR - calendario venatorio Marche, Arci Caccia avanza dubbi sulla sostenibilità di fronte al TAR - calendario venatorio L’Assessore alla Caccia Andrea Maria Antonini ha convocato per oggi pomeriggio ore 15:00 la “Cabina di regia delle Associazioni Venatorie Marchigiane” con oggetto “calendario ... cacciapassione