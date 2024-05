Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi | orari 25 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Si avvicinano alla volata finale i Campionati, rassegna in scena fino a domenica 26sul mitico poligono di Lonato del Garda., sabato 25, saliranno in pedana gli atleti della Nazionale italiana, impegnati nelle prove di skeet misto Senior e Junior. Inutile rimarcare l’obiettivo che, chiaramente, è quello di vincere entrambe le gare, andando così a rintuzzare un medagliere impreziosito dalla clamorosa vittoria di Diana Bacosi oltre che di Nember e Mignozzetti in campo Junior. Alte dunque le aspettative per i nostri ragazzi, i quali potranno contare su squadre di alta caratura tecnica. Nella massima categoria saranno della partita Tammaro Cassandro-Diana Bacosi (Italia 2) e Gabriele Rossetti-Martina Bartolomei (Italia 1), mentre tra le fila Junior ci sarà spazio per Marco Coco-Arianna Nember e Matteo Bragalli-Eleonora Ruta. Le Finali delle categorie Senior individuali saranno trasmesse ining e su esc shooting.