Calendario Europei ginnastica ritmica 2024 oggi in tv | orari 25 maggio - programm - streami -g, italiane in gara

(Di sabato 25 maggio 2024)sabato 25va in scena la quarta giornata di gare aglidi. La rassegna continentale entra nel vivo a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena la finale del concorso generale individuale e la finale del concorso generale a squadre. Si assegnano le medaglie pesanti nella capitale magiara, ovvero quelle nelle gare che saranno presenti anche alle sempre più vicine Olimpiadi di Parigi. L’Italia scenderà in pedana con grandi ambizioni. Sofia Raffaeli proverà a salire sul podio dell’all-around sfidando le altre big come la tedesca Darja Varfolomeev, ci sarà anche Milena Baldassarri. Le Farfalle, guidate dalla capitana Alessia Maurelli, cercheranno il grande colpaccio sul giro completo incrociano potenze come Israele, Spagna, Bulgaria, Ucraina. Si preannuncia una giornata davvero di fuoco, in cui si cercherà anche di capire lo stato di forma in vista dei Giochi.