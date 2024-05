L’Arsenal è, insieme a Manchester City e Liverpool, in corsa per vincere la Premier League. L’anno scorso Arteta stava per vincere il campionato, ma fu la squadra di Guardiola alla fine a prevalere. Il Telegraph paragona i gunners al Tottenham di Mauricio Pochettino: un quasi top club che deve solo essere ammirato. ilnapolista

Calciomercato: Tottenham. Milan e club sauditi su Emerson Royal - Calciomercato: tottenham. Milan e club sauditi su Emerson Royal - Il brasiliano non rientra più nei piani del tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il tottenham mette Emerson ... sport.tiscali

Dall'Inghilterra: "Tottenham pronto a fare follie per Cambiaso: ecco la maxi offerta" - Dall'Inghilterra: "tottenham pronto a fare follie per Cambiaso: ecco la maxi offerta" - Andrea Cambiaso ha attirato le attenzioni dei grandi club. Dopo il Real Madrid, sul difensore della Juventus ha messo gli occhi anche il tottenham e stando alle ultime indiscrezioni di Team Talk gli.. tuttojuve

Cambiaso via dalla Juve PAZZA offerta del Tottenham: la risposta di Giuntoli - Cambiaso via dalla Juve PAZZA offerta del tottenham: la risposta di Giuntoli - Andrea Cambiaso via dalla Juve la prossima estate Pronta la pazza offerta del tottenham per l’esterno: la risposta bianconera Secondo quanto riportato da Team Talk, il tottenham ha messo nel mirino A ... juventusnews24