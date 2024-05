Calciomercato Milan - un difensore del Borussia Dortmund vuole giocare in Serie A Moncada tenta il colpo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 25 maggio 2024), undelvorrebbeinA.riflette sulla possibilità di piazzare ilUn altro nome si aggiunge alla già lunga lista di difensori sondati dalin vista della prossima sessione estiva di. La dirigenza rossonera si è data una priorità per quanto riguarda il reparto difensivo. Per rinforzare la difesa c’è bisogno di un centrale di livello. Geoffrey, intanto, guarda con interesse in casa. Sì perché, oltre all’occasione di mercato che potrebbe essere rappresentata da Mats Hummels (in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, c’è un altrodei gialloneri che piace al. Secondo le ultime indiscrezioni riportato dalla Bild, gli uomini mercato rossoneri avrebbero messo nel mirino Marius Wolf., undelè attratto dallaA:ci riflette View this post on Instagram A post shared by Marius Wolf (@mariuswolf27) LEGGI ANCHE, Ismael Bennacer in Arabia Saudita? La risposta dell’agente Come il 35enne Hummels, anche Wolf ha il contratto in scadenza con ilil prossimo 30 giugno.