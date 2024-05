Calciomercato Milan – Mirante addio anche per lui | valuta…

Calciomercato Milan, un difensore del Borussia Dortmund vorrebbe giocare in Serie A. Moncada riflette sulla possibilità di piazzare il colpo Un altro nome si aggiunge alla già lunga lista di difensori sondati dal Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. dailymilan

ULTIM’ORA – Sky, ore decisive per l’approdo di Conte al Napoli! - ULTIM’ORA – Sky, ore decisive per l’approdo di Conte al Napoli! - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport ed esperto di mercato, la giornata di oggi potrebbe rivelarsi decisiva per l’approdo sulla panchina del Napoli di Antonio Conte, d ... ilnapolionline

Calciomercato Roma, Ghisolfi sistema l’attacco: un ritorno in Serie A e non solo - calciomercato Roma, Ghisolfi sistema l’attacco: un ritorno in Serie A e non solo - Con l'ultima sfida di Serie A che andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 26 maggio, la Roma potrebbe provare a sperare che una serie di combinazioni ... footballnews24

Milan, Leao saluta Pioli: "Il tuo nome è nella storia. Grazie per avermi portato nell'élite del calcio" - milan, Leao saluta Pioli: "Il tuo nome è nella storia. Grazie per avermi portato nell'élite del calcio" - La separazione tra il milan e Stefano Pioli era nell`aria già da tempo, ma il club rossonero l`ha ufficializzata attraverso una nota sul sito nel corso della giornata. calciomercato