Calciomercato Milan - Ismael Bennacer in Arabia Saudita? La risposta dell’agente

(Di sabato 25 maggio 2024), l’agente diha messo a tacere le sirene provenienti dell’. Le parole “Lui è un perno inamovibile per il. E il ragazzo è contento in rossonero. Sirene Arabe? No, è giovane, per l’ci sarà tempo“. Queste le parole di Enzo Raiola, l’agente del centrocampista del Diavolo, che spengono ogni tipo di indiscrezione sul futuro del numero quattro algerino. Nelle scorse settimane, infatti, erano circolate voci di un forte interessamento da parte di alcuni club arabi, nei confronti del mediano del. La stagione dicon i rossoneri non è stata al top e nonostante i due goal realizzati nelle ultime gare di campionato, contro Cagliari e Torino, il centrocampista algerino è ancora in cerca di una continuità che manca da prima dell’infortunio. Ad oggi, infatti,ha collezionato 19 presenze in campionato, ma solamente in 12 di queste è partito dall’inizio.