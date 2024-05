Calciomercato Juve Stabia - sinergia con il Napoli? Il primo nome

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Una promozione in Serie B davvero meritata per i campani che hanno stravinto il Girone C della Serie C riuscendo a conquistare ilposto matematico con diverse giornate d’anticipo rispetto al termine della regular season. Dopo aver festeggiato, però, i dirigenti delle Vespe si sono già immersi nel domani: ildellapotrebbe stringere unacon ilper il ritorno in cadetteria. Ilsul taccuino degli stabiesi è un attaccante attualmente in forza al Catanzaro., ilpotrebbe essere Giuseppe Ambrosino? “Con De Laurentiis ci siamo scambiati battute e complimenti, è stato tra i primi a chiamarmi ieri dopo la promozione. Possiamo riproporre una nuova amichevole colper la fortuna, dopo la prima amichevole è arrivata la vittoria dello scudetto dele dopo la seconda c’è stata la promozione della– le parole di Andrea Langella, presidente della, ai microfoni di CN24 –.