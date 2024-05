Calciomercato Inter - Audero vicino al trasferimento al Como | ecco l’INDIZIO che avvicina molto le parti

(Di sabato 25 maggio 2024) Emilal. Il portiere dell’sarebbeal passaggio alla squadra neopromossa in Serie A Emil, portiere dell’, è uno dei principali indiziati a lasciare il club neroazzurro. L’ex estremo difensore della Sampdoria, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe già una destinazioneprobabile. Il, neorpomossa in Serie A, starebbe .

Sta andando alla Juventus: 2 milioni nelle casse dell’Inter - Sta andando alla Juventus: 2 milioni nelle casse dell’Inter - Bianconeri prossimi alla chiusura del primo colpo di mercato della nuova stagione sportiva, ecco Di Gregorio dal Monza: percentuale all'Inter ... interlive

Bargiggia: "Cambiaso e Rugani vicini al rinnovo, i dettagli" - Bargiggia: "Cambiaso e Rugani vicini al rinnovo, i dettagli" - "La Juventus è vicino al rinnovo di Cambiaso per altri 5 anni e ingaggio raddoppiato. Rinnova per altri 2 anni invece Rugani con riduzione dell'attuale ingaggio". Lo ... tuttojuve