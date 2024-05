Calcio - Serie A | Juventus-Monza 2-0

(Di sabato 25 maggio 2024) 19.58 Laconsolida il 3° posto a 71 punti grazie al 2-0 dello 'Stadium' sul. Biancorossi fermi a quota 45. Parte anche bene il:Perin respinge su D'Ambrosio poi la difesa mura tre altre conclusioni. Poi esce la Juve.Fagioli colpisce la traversa,Izzo anticipa Milik, Chiesa segna in diagonale (26'),Alex Sandro raddoppia di testa su corner (28'). Ripresa con Pinsoglio nella porta bianconera:subito parata su Birindelli. Chiesa scatenato:prima palo con tiro a giro,poi riflesso di Sorrentino su conclusione ravvicinata.

È una fase di stallo quella che sta attraversando l’A.S. Gubbio. La delusione dopo l’eliminazione al primo turno dei playoff per la promozione in Serie B è ormai smaltita, lasciando spazio alla visione e programmazione del futuro. sport.quotidiano

La nuova Serie A 2024-2025 prende forma: si parte il 17 agosto con la prima giornata di campionato, previste quattro soste per le nazionali.Continua a leggere . fanpage

Calciomercato Milan, un difensore del Borussia Dortmund vorrebbe giocare in Serie A. Moncada riflette sulla possibilità di piazzare il colpo Un altro nome si aggiunge alla già lunga lista di difensori sondati dal Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. dailymilan

Cremonese-Catanzaro: dove vedere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, orario e formazioni ufficiali - Cremonese-Catanzaro: dove vedere la semifinale di ritorno dei playoff di serie B, orario e formazioni ufficiali - Il Venezia attende la sua avversaria per la finale playoff che verrà fuori dalla sfida tra Cremonese e Catanzaro. Al Ceravolo è terminata 2-2, con i calabresi che nel finale hanno ... ilmessaggero

Milan-Salernitana, dove vedere la partita in tv: gli orari - Milan-Salernitana, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra il Milan e la Salernitana si gioca sabato 25 maggio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... sport.sky

Cremonese-Catanzaro diretta, segui la partita dei playoff di Serie B LIVE - Cremonese-Catanzaro diretta, segui la partita dei playoff di serie B LIVE - Le squadre di Giovanni Stroppa e di Vincenzo Vivarini si giocano l'accesso alla finale contro il Venezia: gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport