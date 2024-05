Calcio Seconda Play-off L’Olimpic Sarteano insegue un sogno Sfida al Prato Nord

(Di sabato 25 maggio 2024)si gioca tutto! Domani alle 16, sul neutro delle Badesse,decisiva con ilper approdare in Prima categoria. Questo è l’ultimo atto: dopo aver superato il Monteroni in semifinale e l’Asciano nella finale-off del girone M, ora ilincontra la vincente del girone E. "Dopo la promozione di due anni fa – sottolinea il presidente Federico Culicchi – l’anno scorso siamo tornati in. Dopo appena un anno, possiamo rivivere con grande entusiasmo questa emozione". I protagonisti? "In primo piano tutta la rosa, ma i risultati sono merito anche di tutto l’ambiente. Ringraziamo mister Zamperini prima e il ds tuttofare David Baglioni poi.ci segue con passione ed anche domani avremo numerosi sostenitori. Impossibile non pensare anche a Daniele Rossetti, il nostro "Gatto", preparatore dei portieri scomparso a dicembre improvvisamente". GiuSte .

