Calcio | Lazio Tudor Stagione positiva - ho fiducia per il futuro

(Di sabato 25 maggio 2024) "Nessuna squadra vince tutte le partite, neanche il Real o il City" ROMA - "Contro il Sassuolo sarà una partita importante per chiudere al meglio la. Vogliamo fare una bella gara e mi aspetto la migliorepossibile contro una squadra già retrocessa; una cosa che potrebbe far sembrare l .

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, è intervenuto da Coverciano – sede del centro tecnico dei biancocelesti – a margine del convegno ‘Il calciomercato ai tempi dell’intelligenza artificiale’, affermando: “Negli ultimi 5-6 anni la tecnologia nel calcio ha fatto passi in avanti, basti pensare che ora se vuoi comprare un calciatore anche dal Sudamerica lo puoi fare in 5 minuti. sportface

Calciomercato Lazio | Tudor e la società programmano il futuro: la richiesta del tecnico - Calciomercato lazio | Tudor e la società programmano il futuro: la richiesta del tecnico - Intervenuto in conferenza stampa, per presentare la partita contro il Sassuolo, il tecnico Igor Tudor ha parlato anche della prossima stagione e della sua centralità nel progetto ... lalaziosiamonoi

Lazio, Tudor: «Voglio essere importante nelle scelte per il club. Col Sassuolo come una finale» - lazio, Tudor: «Voglio essere importante nelle scelte per il club. Col Sassuolo come una finale» - Alla vigilia dell’ultima gara della stagione Igor Tudor è tornato a parlare in conferenza stampa. Ecco come si è espresso il tecnico croato in vista della sfida della sua ... ilmessaggero

Tudor verso Lazio-Sassuolo: "bilancio positivo, fiducia per il futuro" - Tudor verso lazio-Sassuolo: "bilancio positivo, fiducia per il futuro" - "La partita di domani è importante per chiudere nel modo migliore la stagione, abbiamo lavorato al massimo, non dobbiamo illuderci che ... sportmediaset.mediaset