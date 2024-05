Calcio femminile C Ultima di campionato per la Jesina in trasferta a Trento

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 25 maggio 2024) Si chiude una stagione positiva sia per il risultato complessivo sia per gli obiettivi programmati dalla società. L’analisi di mister Casaccia JESI, 25 maggio 2024 –diper la, pencomplessiva, che domani sarà a. Si chiude una stagione positiva con tutti gli obiettivi centrati: salvezza tranquilla e valorizzazioni delle tanti giovani calciatrici, una base più che valida per ricominciare dopo le vacanze estive. Lo si farà con mister Casaccia che alla vigilia degli ultimi 90 minuti di campo, domenica prossima lariposerà, ha fatto la seguente analisi: “è stata una buona stagione in cui si è creato qualcosa da cui ripartire il prossimo anno. Dovremo sicuramente migliorare sotto tanti aspetti per evitare di dover lottare per la salvezza. Piuttosto vorremmo essere competitivi nella parte alta della classifica. Abbiamo inserito tante giovani giocatrici interessanti che con un anno in più di esperienza potranno dare una grande mano.