Calci | motociclista muore nella notte finendo contro guardrail sul Monte Serra

Non solo i pronostici, i fantallenatori sono pronti a definire le formazioni in attesa dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Nelle prime partite in campo Cagliari-Fiorentina e Genoa-Bologna. La Juventus sfida il Monza, il Milan la Salernitana. calcioweb.eu

Sette, il settimanale del Corriere della Sera ha intervistato Manila Esposito, 17 anni, vincitrice di 4 medaglie d’oro agli Europei di ginnastica artistica. Oggi si prepara nella speranza di partecipare alle Olimpiadi, «Se non sarà a luglio, tornerò in palestra per essere pronta tra quattro anni». ilnapolista

Milan-Salernitana, Sky o Dazn Dove vederla in streaming e in tv - Milan-Salernitana, Sky o Dazn Dove vederla in streaming e in tv - Anticipo del sabato sera, quello fra Milan e Salernitana valido per la 38ª e ultima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Meazza di Milano alle ore 20.45. La partita sarà diretta da Davide ... gazzetta

Chiesa, vertice Juve: cosa succede nel peggiore dei casi E Vlahovic… - Chiesa, vertice Juve: cosa succede nel peggiore dei casi E Vlahovic… - L’intenzione di Fede e del club bianconero è quella di prolungare: difficile al momento l’ipotesi dell’addio durante l’estate ... tuttosport

Tragedia nella notte a Calci: motociclista muore finendo contro il guardrail - Tragedia nella notte a calci: motociclista muore finendo contro il guardrail - calci (Pisa), 25 maggio 2024 – Tragedia della strada nella notte a calci, in provincia di Pisa: un motociclista 52enne è morto finendo violentemente contro il guardrail sulla Provinciale 56 del Monte ... lanazione