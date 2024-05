Calafiori | Sono diventato grande grazie a un INFORTUNIO C’è una COSA che devo migliorare Io come STONES? Tutto merito di MOTTA Mourinho mi a bocciato - però…

(Di sabato 25 maggio 2024) Ecco le parole di Riccardo, difensore del Bologna, raccontando la sua esperienza e la sua cavalcata fino alla Champions Protagonista di un’annata memorabile, culminata con la doppietta in Bologna-Juventus, Riccardosi è raccontato a Sportweek. DIVENTARE ADULTI IN UN ATTIMO – «Ti riferisci a quell’al ginocchio, immagino. Sì, è vero, magari ho .

Calciomercato Milan, il difensore del Bologna Riccardo Calafiori avrebbe espresso il suo gradimento sulla destinazione Juventus Il Milan sta lavorando in difesa. Detto dell’incontro in sede con l’agente di Malick Thiaw e Maxence Lacroix, Gordon Stipic, la dirigenza rossonera tiene sempre d’occhio i possibili colpi da realizzare quest’estate. dailymilan

Tassativamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Riccardo Calafiori Tassativamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. calcionews24

E’ andato a Riccardo Calafiori il premio di giocatore del mese di maggio per la Serie A. Dopo la prima convocazione in Nazionale, il difensore del Bologna può festeggiare un altro prestigioso riconoscimento, arrivato anche grazie alla splendida doppietta realizzata contro la Juventus. sportface

Riccardo Calafiori: "Sono una ruspa e vado avanti" - riccardo calafiori: "Sono una ruspa e vado avanti" - Suo padre lo chiama così da quando ha recuperato da un grave infortunio. "Motta mi ha insegnato tanto, Blessin mi aveva tolto tutto, ma io ho personalità" (Foto di Maurizio Borsari) ... gazzetta

Calafiori: "Di Bologna mi mancherebbe tutto. Grato a De Rossi e Motta, un vaffa a Blessin" - calafiori: "Di Bologna mi mancherebbe tutto. Grato a De Rossi e Motta, un vaffa a Blessin" - `Anzichè piangermi addosso ho fatto altro, ho lavorato, sudato, sperato. Sono cresciuto mentalmente. Quando mi sono ripreso mio padre mi ha dato il nome `Ruspa`,. calciomercato

Bologna, Calafiori: “A Roma avevo l’esigenza di giocare, Blessin Mai accettato le prese in giro” - Bologna, calafiori: “A Roma avevo l’esigenza di giocare, Blessin Mai accettato le prese in giro” - riccardo calafiori è stato senza dubbio tra i protagonisti principali della cavalcata Bologna verso il ritorno in Champions League dopo 60 anni. Intervistato ... footballnews24