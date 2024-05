Luciano Spalletti ha convocato 30 calciatori per il ritiro che precederà Euro 2024, ma 'solo' 26 giocatori voleranno in Germania. C'è anche Fagioli.Continua a leggere . fanpage

I campioni in carica pronti a mettersi in cammino per difendere il titolo in Germania. A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avventura europea per la Nazionale, che venerdì 31 maggio si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per cominciare la preparazione a Euro2024. gazzettadelsud

Bologna, Calafiori: “A Roma avevo l’esigenza di giocare, Blessin Mai accettato le prese in giro” - Bologna, calafiori: “A Roma avevo l’esigenza di giocare, Blessin Mai accettato le prese in giro” - Riccardo calafiori è stato senza dubbio tra i protagonisti principali della cavalcata Bologna verso il ritorno in Champions League dopo 60 anni. Intervistato ... footballnews24

Juventus, col Monza l’ultima di Alex Sandro e non solo - Juventus, col Monza l’ultima di Alex Sandro e non solo - Coi brianzoli la festa per la conquista della Coppa Italia e il saluto al brasiliano, che non sarà l’unico a partire: Giuntoli a caccia del ... sportmediaset.mediaset

Di Lorenzo, il Napoli non ha provato a convincerlo. De Rossi lo ha chiamato, lo vuole a Roma (Il Messaggero) - Di Lorenzo, il Napoli non ha provato a convincerlo. De Rossi lo ha chiamato, lo vuole a Roma (Il Messaggero) - Per la Gazzetta l'Inter potrebbe girare al Napoli la cifra incassata per Dumfries ma ci sono anche ... virgilio