Calafiori | manderei un bel vaffa a Blessin - la presa in giro non l’accettavo

(Di sabato 25 maggio 2024) Riccardo, difensore del Bologna e ora anche della Nazionale, intervistato da Sportweek il settimanale del sabato della Gazzetta dello Sport. Quando vieni definito calciatore totale, ti garba? Nasci laterale sinistro, Motta ti trasforma in centrale ma spesso te ne vai per il campo a dettare linee e passaggi. Alla John Stones.: «Beh, il difensore del City è un riferimento, non c’è dubbio. Parte però tutto dalla libertà che ti dà l’allenatore. Motta mi ha visto da subito anche centrale difensivo: con lui ho imparato un mare di cose. Come definirei Thiago? Rivoluzionario, intelligente, rigoroso, preciso». Parola d’ordine: occupazione degli spazi.: «È la sua filosofia: non importa chi va, ma quello spazio va aggredito e sfruttato. Senza aver paura e usando sempre la personalità». Sei grato a chi, nel calcio? «A Daniele De Rossi: quando ero un baby infortunato lui mi portava a casa, mi aspettava, mi riprendeva.

