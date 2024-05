(Di sabato 25 maggio 2024) Secondo La Gazzetta dello Sport, ilsi sta già muovendo per decidere chi sarà l’erede di ClaudioSecondo La Gazzetta dello Sport, ilsi sta già muovendo per decidere chi sarà l’erede di Claudio. Ecco chi: «La volata sembraa due: Alessio Dionisi, che ha chiuso .

In una atmosfera da brividi la Unipol Domus si è stretta attorno a Claudio Ranieri in una serata magica in occasione dell'ultimo match casalingo contro la Fiorentina. Prima durante e dopo, per il tecnico romano standing ovation, applausi, cori e striscioni: tra pura emozione e parole di autentico amore. fanpage

Tutti in piedi per Sir Claudio Ranieri. L’evergreen, l’inafferrabile, l’inimitabile Claudio Ranieri ha compiuto la sua ultima impresa. Ha salvato, con grande grinta e determinazione (e sicuramente con grande merito), il Cagliari Calcio dalla retrocessione. danielebartocciblog

Tutti ad Atene: sì, ma a quale prezzo. Il gommone di Vryzas contro il caro-trasferta - Tutti ad Atene: sì, ma a quale prezzo. Il gommone di Vryzas contro il caro-trasferta - L'articolo elogia Claudio ranieri per la sua carriera e successi, ma si concentra anche sul viaggio dei tifosi viola per la Conference in Grecia, offrendo varie opzioni di trasporto con un tocco umori ... msn

Juric Cagliari, calano le sue quotazioni per il post Ranieri IL PUNTO sul nuovo allenatore - Juric cagliari, calano le sue quotazioni per il post ranieri IL PUNTO sul nuovo allenatore - Nuovo allenatore cagliari, calano le quotazioni di Ivan Juric per il post Claudio ranieri Il punto sulla panca isolana Le prossime settimane si preannunciano particolarmente intense in casa cagliari. cagliarinews24

Cagliari, è ristretta a DUE nomi la scelta per il dopo RANIERI. Chi sono gli ALLENATORI candidati - cagliari, è ristretta a DUE nomi la scelta per il dopo ranieri. Chi sono gli ALLENATORI candidati - Secondo La Gazzetta dello Sport, il cagliari si sta già muovendo per decidere chi sarà l’erede di Claudio ranieri Secondo La Gazzetta dello Sport, il cagliari si sta già muovendo per decidere chi sarà ... calcionews24