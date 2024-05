Caduta del tono vitale L' oroscopo di Branko | il segno in difficoltà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) "Le stelle di". L'di oggi, sabato 25 maggio. ARIETE Anche oggi una splendida Luna piena è come una finestra aperta sul mondo, anche un breve viaggio vi fa trovare amicizie simpatiche e divertenti, vi aiuta a dimenticare le persone antipatiche del vostro ambiente. Marte: elemento di virilità, istinto di lotta, di conquista materiale e sentimentale, affermazione. Il pianeta è oggi particolarmente disponibile perché in sintonia con Venere e con Giove, che entra in Ariete. Fortuna per voi. TORO Plenilunio nelche governa il vostro mondo inconscio produce anche irrequietezza che potete superare. Come? Liberate la mente dai pensieri materiali, regalate affetto alle persone care, chiamate gli amici. Giove esce questa sera dale passa in Gemelli, ma avrà sempre un'attenzione speciale per voi. Questa posizione di Giove è proficua in termini finanziari, denota anche una maggiore dose di prudenza.