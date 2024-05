Cade con la moto dopo l’urto con un’auto che scappa | 66enne pontino in gravi condizioni

(Di sabato 25 maggio 2024) Questa mattina a Gaeta, i Carabinieri della locale Tenenza sono stati chiamati a intervenire su un incidente stradale che ha coinvolto unacondotta da un uomo di 66 anni residente a Itri. La Dinamica dell’Incidente Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo a due ruote è stato coinvolto in una collisione convettura, la quale, subitol’impatto, è fuggita via senza prestare soccorso. La, sbandando a causa della collisione, è uscita di strada, provocando serie conseguenze al conducente. Intervento dei Soccorsi Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 di Gaeta (LT), che, valutate ledell’uomo, hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza. Ilè stato quindi trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Latina per ricevere le cure necessarie. Indagini in Corso Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per rintracciare il conducente dell’automobile fuggita dal luogo del sinistro.

