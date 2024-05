Cadavere trovato a Reggio Emilia - il dna svela il giallo | è di un imprenditore siciliano scomparso dieci anni fa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Eradalla Sicilia più difa. Oggi si scopre che il suo corpo è stato seppellito in. È un vero e proprioquello risolto dal test del Dna. I resti delril’11 luglio 2023 sotterrato nelle campagne di Castelnovo di Sotto, in provincia, appartengono a Gaetano Impellizzeri, di Alcamo, in provincia di Trapani. Agente di commercio, operante nel settore automobilistico e in quello degli elettrodomestici, erail 10 febbraio del 2014: all’epoca aveva 47. A rivelare l’esito del test del Dna è stato l’avvocato Giuseppe Accardo, del foro di Marsala, che ha diffuso una nota firmata insieme alle figlie di Impellizzeri, Alessia ed Eleonora Chiara, che hanno fornito il materiale biologico per effettuare il confronto del Dna. Il test è stato affidato al Ris dei carabinieri di Parma. “Gli esami hanno confermato che si tratta di Gaetano Impellizzeri” scrivono il legale e le figlie nella nota.