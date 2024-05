Caccia del futuro europei e investimenti negli Usa Ecco il piano di Saab

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 25 maggio 2024) Mentre nel Vecchio continente si parla molto (e si produce meno) sul consolidamento dell’industria europea della difesa, c’è una industria europea della difesa che ha intrapreso con convinzione un percorso di crescita internazionale, puntando soprattutto alla collaborazione con gli Stati Uniti. È la svedese, la quale – forse anche capitalizzando sul recente ingresso nell’Alleanza Atlantica – sta consolidando e aumentando la propria presenza al di là dell’Atlantico. A confermarlo è stato di recente anche Michael C. Andersson, capo delle Strategic partnerships and international affairs di, Inc., la componente che si occupa di presentare i prodotti svedesi al mercato statunitense, nel corso di un suo intervento presso l’Atlantic Council di Washington. Come riportato da Andersson, infatti, l’azienda ha deciso di espandere i proprinella base industriale americana, aprendo, per esempio, una nuova divisione per sistemi autonomi e sottomarini nel Rhode Island, inaugurando un acceleratore per l’innovazione a San Diego, chiamato Skapa, e attualmente sta valutando la possibilità di costruire un nuovo impianto di manifattura avanzata e un centro per l’innovazione per i sistemi d’arma per potenziare la capacità di produzione di munizioni degli Stati Uniti.