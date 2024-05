(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 25 maggio 2024 –due “di”. Uno lo troviamo presso l’Ufficio Turistico e uno allo Sviluppo. Idinon sono altro che luoghi fisici, un ufficio, dove del personale altamente formato (i facilitatori) supportano e formano gratuitamente i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali, supportandoli nell’accesso ai numerosi servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione e non solo. La tecnologia e l’innovazione stanno viaggiando a ritmi incessanti ed è sempre più complicato stare al passo con i tempi. Per rendere più semplice il passaggio alper tutta la cittadinanza nasce il progetto denominato “Rete dei servizi di”, inquadrato nell’ambito della misura 1.7.2 Missione 1 Componente 1 del PNRR. Castiglionsi inserisce in questo percorso mettendo a disposizione per i propri cittadini deidi, vera porta di accesso a servizi pubblici di nuova generazione.

C.Fiorentino, aperti due “Punti di Facilitazione Digitale” - C.Fiorentino, aperti due “punti di facilitazione Digitale” - I punti di facilitazione non sono altro che luoghi fisici, un ufficio, dove del personale altamente formato (i facilitatori) supportano e formano gratuitamente i cittadini nell’utilizzo delle ... lanazione

Un aiuto per navigare in rete, dalla spid ai social: attivo il punto di via Beverora, poi altri 4 in città - Un aiuto per navigare in rete, dalla spid ai social: attivo il punto di via Beverora, poi altri 4 in città - Inaugura oggi al Quic il servizio gratuito rivolto ai cittadini che hanno difficoltà a utilizzare le nuove tecnologie o vogliono avere informazioni per un uso consapevole e sicuro dei dispositivi ... ilpiacenza

Arrivano facilitatori per imparare a usare i servizi digitali, nei Comuni dell'Unione Rubicone e mare - Arrivano facilitatori per imparare a usare i servizi digitali, nei Comuni dell'Unione Rubicone e mare - È stato inaugurato oggi, martedì 21 maggio, a Cesenatico, in via Marino Moretti 5, il servizio “Digitale Facile”, articolato in nove sportelli di facilitazione digitale attivi in ciascuno dei nove ... corrierecesenate