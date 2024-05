(Di sabato 25 maggio 2024) La visione futuristica diper il rifornimento a domicilio con carburanti sintetici potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori Quando si parla didi lusso, l’immaginazione non ha limiti. Mate Rimac, CEO diRimac, ha recentemente proposto un’idea audace: offrire ai proprietari di queste auto una stazione di rifornimento personale a domicilio. Questo concetto innovativo mira a semplificare il rifornimento delle vetture con motore a combustione, utilizzando carburanti sintetici. Rimac, conosciuto per le sueelettriche Nevera e Concept One, crede fermamente nel futuro dei motori a combustione, anche se alimentati da carburanti alternativi come il sintetico. Questa visione futuristica è stata condivisa durante il Future of the Car Summit del Financial Times a Londra. L’idea di “bellissime stazioni di rifornimento” adei proprietari, alimentate da carburanti sintetici, rappresenta un’evoluzione nel concetto di lusso e personalizzazione.

Bugatti: il pieno direttamente a casa con la nuova hypercar - bugatti: il pieno direttamente a casa con la nuova hypercar - La visione futuristica di bugatti per il rifornimento a domicilio con carburanti sintetici potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori. tuttotek

Bugatti Chiron Super Sport 55 one-of-one unveiled - bugatti Chiron Super Sport 55 one-of-one unveiled - bugatti Chiron Super Sport 55 uses the same 8-litre quad-turbocharged engine as the standard Chiron Super Sport. auto.hindustantimes

Special Chiron model pays homage to Bugatti's first-ever supercar - Special Chiron model pays homage to bugatti's first-ever supercar - The Chiron Super Sport '55 One of One' carries forward the black and yellow paint scheme seen on the Type 55, including a black centerline stripe that runs along the length of the vehicle. Unique ... newsbytesapp