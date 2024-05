Buccinasco - morto Paolo Spada | chi era il medico dell’Humanitas di Rozzano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024)(Milano), 25 maggio 2024 – Una vita trascorsa al fianco dei pazienti, comechirurgo ma senza mai dimenticare l’aspetto umano, di comprensione e vicinanza a chi sta male., nato a Milano, si è spento a 56 anni, a causa di un tumore che ha combattuto per mesi.il dottor. Famose sui social le sue ‘Pillole di ottimismo’ durante il Covid Gli studisi è laureato all’Università degli Studi di Milano, specializzazione in Chirurgia Vascolare, ed è stato docente aggiunto in Humanitas University. Chirurgia vascolare ed endovascolare Sulla pagina a lui dedicata, sul sito dell’istituto Humanitas dove lavorava dal 1997, si parla di “oltre 2000 interventi effettuati di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell'aorta toracica e addominale, dei tronchi sovraortici (carotidi) e degli arti. Il chirurgo vascolareha maturato particolare interesse per le ricostruzioni vascolari complesse e per l'approccio multidisciplinare, ponendo particolare attenzione al rapporto umano con il paziente e i suoi famigliari.