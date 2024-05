Bruce Springsteen senza voce - concerto cancellato a Marsiglia | Milano col fiato sospeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – “A causa di un abbassamento die su ordine dei medici,non è in grado di cantare e salire sul palco questa sera. Ilprevisto all'Orange Vélodrome diè purtroppo rinviato ad altra data”. Questo il comunicato diffuso, a poche ore dallo show in Francia, dalla produzione del tour del Boss. Una doccia gelata che ha raffreddato l’entusiasmo e gettato nello scoramento decine di migliaia di fan che affollavano già i dintorni, il prato e le tribune dello stadio marsigliese. I rimborsi promessi In un tweet, la produzione del tour diassicura anche che “i biglietti delsaranno validi per la nuova data e che le persone che preferiranno invece essere rimborsate potranno rivolgersi al punto vendita in cui hanno acquistato il tagliando”. Mercoledì scorso, nell'ultimoin Inghilterra, allo stadio di Sunderland, ladiera già fortemente compromessa, tanto da non riuscire a cantare uno dei brani più amati da fan, 'Thunder Road', nonostante l'incoraggiamento e gli applausi del pubblico.